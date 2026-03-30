Giappone oltre alla fioritura dei ciliegi c’è il sumo | uno sport una lotta una preghiera

Il 19 marzo a Tokyo è iniziata ufficialmente la fioritura dei sakura, i ciliegi che segnano l’arrivo della primavera. In contemporanea, si tiene anche la stagione del sumo, uno sport tradizionale giapponese che combina lotta, rituali e cerimonie. Entrambe le tradizioni rappresentano aspetti culturali profondamente radicati nel paese e attirano numerosi partecipanti e spettatori.

di Marco Pozzi Il 19 marzo a Tokyo è iniziata ufficialmente lo hanami, la fioritura dei sakura, dei ciliegi simbolo della primavera. Nel definire le tappe per conoscere la cultura giapponese, oltre ad ammirare gli alberi nei parchi, i tanti italiani che in questi giorni visiteranno la città potranno concentrarsi anche sullo sport e visitare il Sum? Museum, il quale, aperto nel 1954, raccoglie stampe, documenti, oggetti, pezzi da cerimonia; è un centro di ricerca, luogo per conferenze di lottatori ed ex lottatori. E, se il periodo è giusto, potranno assistere a un incontro all’arena Ryogoku Kokugikan, nel quartiere di Ryogoku. Sarà un’sperienza da raccontare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giappone, oltre alla fioritura dei ciliegi c’è il sumo: uno sport, una lotta, una preghiera Articoli correlati Giappone, ecco la prima fioritura dei ciliegiLe prefetture di Kochi e Gifu, nel Giappone occidentale, hanno annunciato lunedì la prima fioritura dei ciliegi, il fiore più amato del Paese, mentre... Fioritura dei ciliegi in Giappone: i consigli dei residenti per evitare le folle eccessiveAvete organizzato una vacanza in Giappone per ammirare la fioritura dei ciliegi tipica della primavera? Ecco i consigli dei residenti per evitare le... Tutto quello che riguarda Giappone oltre alla fioritura dei... Temi più discussi: Il Giappone oltre la fioritura: alla scoperta del quartiere dei libri Jimb?ch? a Tokyo, paradiso per i lettori; Hanami 2026: 5 luoghi magici dove ammirare la fioritura dei ciliegi in Italia (senza volare in Giappone); Video. Giappone: a Tokyo inizia la stagione dei sakura con i picnic al parco Ueno; Fioritura dei ciliegi, è cominciato lo spettacolo. Il Giappone oltre la fioritura: alla scoperta del quartiere dei libri Jimb?ch? a Tokyo, paradiso per i lettoriNel cuore di Tokyo, Jimb?ch? è il quartiere dei libri con oltre 200 librerie tra testi rari, antiquariato e spazi temporanei, un punto di riferimento ... fanpage.it Europa: le fioriture che valgono il viaggio e quando vederleIl Giappone ha fatto delle fioriture dei ciliegi un'attrazione turistica, ma non serve andare cosi lontano per godere spettacoli altrettanto straordinari. tgcom24.mediaset.it La vittoria di Andrea Kimi Antonelli nel Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1 non è solo frutto di un assist della buona sorte. George Russell sarà anche stato svantaggiato dalla Safety Car causata dallo spaventoso incidente a Ollie Bearman, ma Anto - facebook.com facebook Nuovo taglio in #Giappone x.com