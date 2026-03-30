Giappone oltre alla fioritura dei ciliegi c’è il sumo | uno sport una lotta una preghiera

Da ilfattoquotidiano.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 marzo a Tokyo è iniziata ufficialmente la fioritura dei sakura, i ciliegi che segnano l’arrivo della primavera. In contemporanea, si tiene anche la stagione del sumo, uno sport tradizionale giapponese che combina lotta, rituali e cerimonie. Entrambe le tradizioni rappresentano aspetti culturali profondamente radicati nel paese e attirano numerosi partecipanti e spettatori.

di Marco Pozzi Il 19 marzo a Tokyo è iniziata ufficialmente lo hanami, la fioritura dei sakura, dei ciliegi simbolo della primavera. Nel definire le tappe per conoscere la cultura giapponese, oltre ad ammirare gli alberi nei parchi, i tanti italiani che in questi giorni visiteranno la città potranno concentrarsi anche sullo sport e visitare il Sum? Museum, il quale, aperto nel 1954, raccoglie stampe, documenti, oggetti, pezzi da cerimonia; è un centro di ricerca, luogo per conferenze di lottatori ed ex lottatori. E, se il periodo è giusto, potranno assistere a un incontro all’arena Ryogoku Kokugikan, nel quartiere di Ryogoku. Sarà un’sperienza da raccontare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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