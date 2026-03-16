Fioritura dei ciliegi in Giappone | i consigli dei residenti per evitare le folle eccessive
In Giappone, la fioritura dei ciliegi attira ogni anno numerosi visitatori che desiderano ammirare il paesaggio in fiore. I residenti condividono alcune strategie per evitare le folle, come visitare i parchi nelle ore più tranquille o scegliere località meno conosciute. La stagione si concentra nei mesi di marzo e aprile, quando i sakura sono in piena fioritura.
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Alloro (laurus nobilis) in piena fioritura. Campania, sud Italia. x.com