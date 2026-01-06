Gazzetta dello Sport | C’è la fila per Lucca

Il crescente interesse per Lucca dimostra come anche in periodi di mercato complesso, le opportunità continuino a suscitare attenzione. La domanda elevata, confermata dalle recenti notizie, evidenzia come le dinamiche di mercato possano influenzare le scelte e le strategie, anche con risorse limitate. Un fenomeno che richiede attenzione e analisi per comprendere le tendenze e le possibili evoluzioni del settore.

"> Il mercato incide, anche quando il margine di manovra sembra ridotto al minimo. In casa Napoli, però, non mancano i giocatori con appeal e desiderosi di ritrovare centralità e minutaggio. Una dinamica che riguarda più profili, a partire da Noa Lang, sul quale filtrano interessamenti dalla Turchia, ma soprattutto Lorenzo Lucca, attaccante che continua ad attirare attenzioni sia in Italia sia all’estero. Lo scenario è delineato dalla Gazzetta dello Sport, che racconta un mercato azzurro tutt’altro che immobile. In Portogallo, in particolare, Lucca ha diversi estimatori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

