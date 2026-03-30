Durante un evento pubblico a Miami, il presidente degli Stati Uniti ha fatto riferimento all'Iran e ha menzionato lo “stretto di Trump”, frase che ha suscitato numerose reazioni e discussioni a livello globale. La dichiarazione ha catturato l’attenzione dei media e degli osservatori internazionali, che hanno analizzato le possibili motivazioni dietro le parole pronunciate.

Durante un discorso pubblico a Miami, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attirato l’attenzione internazionale con una frase destinata a far discutere. Parlando della crisi con l’Iran e del controllo di uno dei passaggi marittimi più importanti del mondo, Trump ha definito lo Stretto di Hormuz come “ Stretto di Trump ”. La battuta, pronunciata davanti alla platea di un evento internazionale, ha immediatamente suscitato reazioni e interrogativi: semplice lapsus oppure provocazione politica? Il commento è arrivato durante il suo intervento alla Future Investment Initiative (FII), un summit organizzato a Miami dal fondo sovrano saudita. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Gaffe o strategia? Trump parla dell’Iran e dello “stretto di Trump” (e sorprende tutti)

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