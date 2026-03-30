Furti ai vigili del fuoco ladri rubano attrezzature dei mezzi di soccorso

Nella notte, nella sede dei vigili del fuoco a Barberino di Mugello, si sono verificati tentativi di furto. In almeno un episodio, i ladri sono penetrati in un veicolo di soccorso, portando via alcune attrezzature impiegate negli interventi di emergenza. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e stanno analizzando eventuali immagini di sorveglianza.

Tentativi di furto nella notte nella sede di Barberino di Mugello dei vigili del fuoco. In almeno un caso, i ladri sono riusciti a portare a termine il colpo introducendosi all’interno di un mezzo di soccorso e sottraendo alcune attrezzature utilizzate per gli interventi. Gli episodi, avvenuti in orario notturno, hanno destato preoccupazione sia per la sicurezza della struttura sia per le possibili ripercussioni sull’operatività dei soccorsi. Le attrezzature rubate, infatti, sono fondamentali per garantire interventi tempestivi ed efficaci sul territorio. Attualmente sono in corso le indagini, da parte delle forze dell’ordine per risalire agli autori del furto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Furti ai vigili del fuoco, ladri rubano attrezzature dei mezzi di soccorso Articoli correlati Nuovo colpo dei ladri in una caserma dei vigili del fuoco: a Grugliasco portate via attrezzature per migliaia di euroTra questo c'è (per la seconda volta in pochi giorni) un attrezzo utilizzato negli incidenti stradali, che potrebbe essere riciclato per furti in... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Furti ai vigili del fuoco, ladri rubano attrezzature dei mezzi di soccorso; Furti in sequenza nei supermercati con attrezzi rubati ai pompieri: in trappola la banda; LA POLIZIA DI STATO BLOCCA BANDA SPECIALIZZATA IN FURTI CON SPACCATA NEI SUPERMERCATI ALL’INTERNO DEI QUALI, IN ORARIO DI CHIUSURA, VENIVA FORZATA LA CASSAFORTE CON DEI DIVARIVATORI ELETTRICI PROFESSIONALI -; Fermata la banda dei furti ai supermercati: arrestati in cinque. Forlì, rubato attrezzo costoso ai Vigili del fuoco dell’aerportoLadri in azione nel deposito dei Vigili del Fuoco situato all’interno del sedime dell’aeroporto Ridolfi di Forlì. Il colpo, avvenuto pochi giorni ... corriereromagna.it Furti negli spogliatoi del Pronto Soccorso San Giuliano di #Giugliano: la CISL FP denuncia episodi ripetuti e chiede più sicurezza. Non è la prima volta. Proposti videosorveglianza, controlli accessi e verifiche. Cresce la preoccupazione tra gli operatori sanitari - facebook.com facebook Furti in abitazione a Fezzano: denunciate cinque persone. Recuperati denaro e giolielli, i Carabinieri cercano i proprietari x.com