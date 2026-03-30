Fuori Essere Henry il Fonzie… autobiografia dell’attore Winkler

Un nuovo libro autobiografico dell’attore statunitense Henry Winkler sarà disponibile in Italia a partire dal primo aprile. Intitolato “Essere Henry, il Fonzie e oltre…”, il volume rappresenta la sua prima e unica autobiografia e sarà pubblicato dalla casa editrice Il Castello nella collana Chinaski. La pubblicazione segna l’ingresso di Winkler nel mondo editoriale con questa opera.

Roma, 30 mar. (askanews) – “Essere Henry, il Fonzie e oltre.” è il titolo dell’unica autobiografia dell’attore statunitense Henry Winkler, in uscita in Italia mercoledì primo aprile per Il Castello collana Chinaski. Essere Henry è il racconto profondamente toccante di un percorso fatto di fama, difficoltà e continua scoperta di sé. Dal celebre ruolo di Fonzie nella serie Happy Days fino ai progetti più recenti, la narrazione di Winkler è attraversata da umanità, ironia e profonde riflessioni. Per la prima volta l’attore si racconta senza filtri, mettendosi a nudo davanti al suo pubblico ma anche davanti a se stesso. Attraverso una cronistoria che intreccia vita privata e carriera artistica, la star hollywoodiana svela il retroterra familiare e personale che negli anni lo ha portato a diventare un’icona internazionale e transgenerazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Infanzia di Josh Brolin – attore si racconta in autobiografiaQuando guardiamo alle celebrità, spesso pensiamo a quanto sia facile per loro avere tutto. Leggi anche: “Fuori schema”, l’autobiografia di Allen Iverson: talento, coraggio e riscatto senza filtri