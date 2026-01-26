Non è solo una leggenda NBA. È un simbolo culturale, un’icona di stile, una frattura nel modo in cui l’America ha guardato il basket, la strada e tutto ciò che si porta dietro. “Fuori schema”, l’autobiografia di Allen Iverson, arriva in libreria dal 27 gennaio: 352 pagine per entrare davvero nella vita di uno degli atleti più controversi e influenti della storia. Il titolo è già una dichiarazione di identità: Iverson non è mai stato “in regola” con l’immagine del campione perfetto. E forse è proprio questo che lo ha reso immortale. Tutti conoscono Iverson per il talento e per ciò che ha fatto in campo: velocità, aggressività, istinto puro, un modo di giocare che sembrava elettrico. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - “Fuori schema”, l’autobiografia di Allen Iverson: talento, coraggio e riscatto senza filtri

Approfondimenti su Autobiografia Allen Iverson

