Avvocati gli Ordini forensi della Toscana si incontrano per due giorni ad Arezzo

Gli avvocati toscani si riuniscono oggi ad Arezzo per due giorni di incontri. L’evento, intitolato “Esperienze a confronto”, è organizzato dall’Unione distrettuale degli Ordini forensi della Toscana, dalla Fondazione avvocatura toscana e dall’Ordine degli Avvocati di Arezzo. Durante le sessioni, professionisti e rappresentanti degli ordini discutono del ruolo e della gestione degli Ordini di fronte ai cambiamenti nella professione forense. La riunione mira a condividere esperienze e trovare soluzioni pratiche per affrontare le sfide

"Esperienze a confronto" è questo il titolo dell'evento promosso dall'Unione distrettuale degli Ordini forensi della Toscana, Fondazione avvocatura toscana e Ordine degli Avvocati di Arezzo e che propone una riflessione su "Ruolo e gestione degli Ordini nei cambiamenti della professione forense".

