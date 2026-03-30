La squadra ha ridotto la media di gol subiti da 1,6 a 1,2 nel 2026, grazie anche al cambiamento di modulo adottato dall’allenatore. La difesa ha mostrato miglioramenti evidenti e alcune certezze sono state ritrovate, contribuendo alla stabilità della formazione in questa fase del campionato.

Ancora un giorno di riposo, poi la ripresa al Viola Park con la testa solo al Verona. Il mese di aprile sarà fondamentale per la Fiorentina per mettere al sicuro la salvezza e la rincorsa di primavera comincerà dal Bentegodi, dove sabato affronterà l’Hellas quasi spacciato. A marzo, eccezion fatta per l’incidente di percorso di Udine, la Viola ha ritrovato solidità in difesa e l’obiettivo è mantenerla per blindare (o addirittura migliorare) la quintultima posizione, rimanendo a debita distanza dalla zona rossa. Dopo gli 8 gol incassati tra campionato e Conference in 5 partite a febbraio, con il rovinoso scivolone del 2 marzo a Udine, la Viola si è rimessa in bolla dimezzando le reti subite nei successivi 5 match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina, la media dei gol subiti continua a calare: Ranieri tra le certezze ritrovate

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