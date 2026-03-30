La FIA ha rilasciato una dichiarazione riguardo alle norme previste per il campionato del 2026, in seguito all’incidente grave occorso a Oliver Bearman durante l’evento in Giappone. L’ente regolatore ha analizzato le recenti disposizioni e le modifiche apportate per garantire maggiore sicurezza in pista. La discussione si concentra sulle nuove regole e sui miglioramenti tecnici introdotti in risposta all’incidente.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) ha risposto alle crescenti preoccupazioni riguardo ai regolamenti di Formula 1 del 2026, dopo il violento incidente di Oliver Bearman durante il Gran Premio del Giappone. Questo evento ha messo in luce un rischio significativo legato al nuovo sistema in vigore. Il crash avvenuto a Suzuka non è stato solo un normale incidente di gara, ma ha rappresentato un caso studio su come le nuove regole stiano influenzando la sicurezza in pista. Di conseguenza, l’organo di governo è stato costretto a intervenire rapidamente per affrontare le inquietudini emerse. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - FIA commenta le regole 2026 dopo il terribile incidente di Oliver Bearman in Giappone.

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