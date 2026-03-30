Fascicolo sanitario elettronico Marinoni | In Lombardia ampio utilizzo ecco cosa cambia

Il fascicolo sanitario elettronico continua la sua diffusione in Lombardia, dove è già molto utilizzato. La scadenza per l’implementazione di alcune novità è fissata al 31 marzo, data entro cui si prevede l’aggiornamento delle modalità di accesso e gestione delle informazioni sanitarie digitali. La riforma riguarda sia i cittadini che i professionisti del settore, con l’obiettivo di semplificare le procedure e migliorare la condivisione dei dati.

Prosegue il cammino del fascicolo sanitario elettronico. Il 31 marzo è prevista la scadenza per le strutture sanitarie pubbliche e private (convenzionate e non, ma anche gli studi degli specialisti) chiamate ad adeguarsi al nuovo modello di trasmissione dei dati per alimentare il fascicolo sanitario elettronico. Questo strumento digitale, che ha visto una delle sue prime e più significative sperimentazioni in Lombardia nel contesto lecchese tra il 2008 e il 2010, raccoglie la storia clinica del cittadino e rende disponibili i suoi documenti sanitari consentendo al personale sanitario di consultarli attraverso la piattaforma sanitaria regionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Fascicolo sanitario elettronico, ecco cosa cambia per medici e pazientiLa sanità italiana si prepara a una rivoluzione digitale che promette di abbattere una volta per tutte i confini burocratici tra le regioni. Leggi anche: Fascicolo sanitario elettronico operativo dal 31 marzo: ecco cosa cambia (e perché molti non l’hanno attivato) Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fascicolo sanitario Discussioni sull' argomento Fascicolo sanitario elettronico, Marinoni: In Lombardia ampio utilizzo, ecco cosa cambia; Domenica l’inaugurazione dei presepi. Fascicolo sanitario elettronico, Marinoni: In Lombardia ampio utilizzo, ecco cosa cambiaIl 31 marzo è prevista la scadenza per le strutture sanitarie pubbliche e private chiamate ad adeguarsi al nuovo modello di trasmissione dei dati per alimentare il fascicolo sanitario elettronico. Il ... bergamonews.it Fascicolo sanitario elettronico, ecco cosa cambia per medici e pazientiNovità al 31 marzo per il Fascicolo sanitario elettronico (Fse). Ecco cosa cambia per medici e pazienti, l'obiettivo è la piena operatività entro giugno. tgcom24.mediaset.it Sanità Abruzzo, il fascicolo sanitario elettronico è già realtà! E voi, avete dato il consenso per utilizzare in tutta sicurezza questo importante strumento Nel video tutte le info #ilcapoluogoodabruzzo @asl1abruzzo @regioneabruzzo - facebook.com facebook Fascicolo Sanitario Elettronico, le nuove regole dal 31 marzo: cosa cambia per medici e cittadini x.com