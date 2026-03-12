Famiglia nel bosco pronta a trasferirsi nel B&B offerto da Armando Carusi attesa per il ricongiungimento

Nathan e Catherine stanno preparando il trasferimento dal casolare nel bosco di Palmoli, dove vivevano, al B&B offerto da Armando Carusi. La famiglia attende il momento del ricongiungimento, mentre si organizza per la partenza. La situazione si concentra sulla prossima sistemazione e sui preparativi necessari prima della partenza definitiva.

La famiglia nel bosco sarebbe pronta a cambiare casa. I coniugi Trevallion avrebbero accettato di lasciare il loro casolare del bosco di Palmoli, dove Catherine Birmingham è tornata dopo l'allontanamento dalla struttura di Vasto dove viveva con i figli. Il marito Nathan è tornato a visitare il B&B che da tempo era stato offerto loro in comodato d'uso dal ristoratore di Ortona Armando Carusi. La visita al B&b offerto alla famiglia nel bosco A darne notizia è stato lo stesso ristoratore, raccontando la visita di Nathan Trevallion insieme al sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli nell'abitazione, non lontano dal casolare della famiglia nel bosco di Palmoli.