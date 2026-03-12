Famiglia nel bosco pronta a trasferirsi nel B&B offerto da Armando Carusi attesa per il ricongiungimento

Da virgilio.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nathan e Catherine stanno preparando il trasferimento dal casolare nel bosco di Palmoli, dove vivevano, al B&B offerto da Armando Carusi. La famiglia attende il momento del ricongiungimento, mentre si organizza per la partenza. La situazione si concentra sulla prossima sistemazione e sui preparativi necessari prima della partenza definitiva.

La famiglia nel bosco sarebbe pronta a cambiare casa. I coniugi Trevallion avrebbero accettato di lasciare il loro casolare del bosco di Palmoli, dove Catherine Birmingham è tornata dopo l’allontanamento dalla struttura di Vasto dove viveva con i figli. Il marito Nathan è tornato a visitare il B&B che da tempo era stato offerto loro in comodato d’uso dal ristoratore di Ortona Armando Carusi. La visita al B&b offerto alla famiglia nel bosco A darne notizia è stato lo stesso ristoratore, raccontando la visita di Nathan Trevallion insieme al sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli nell’abitazione, non lontano dal casolare della famiglia nel bosco di Palmoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

famiglia nel bosco pronta a trasferirsi nel bampb offerto da armando carusi attesa per il ricongiungimento
© Virgilio.it - Famiglia nel bosco pronta a trasferirsi nel B&B offerto da Armando Carusi, attesa per il ricongiungimento

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, niente ricongiungimento a Natale: nel provvedimento i dettagli choc sulla madrePer settimane il Natale era stato indicato come il momento del possibile ricongiungimento tra la famiglia che viveva nel bosco, i...

Famiglia nel bosco, Carusi: "Dopo febbraio possibile nuova sistemazione a Palmoli"L’imprenditore che ha offerto il primo casolare conferma la disponibilità fino a febbraio 2026 e apre all’ipotesi di trasferimento in una struttura...

Una selezione di notizie su Armando Carusi

Temi più discussi: La casa per la famiglia del bosco gratis fino ai 18 anni dei ragazzi, l’annuncio dei proprietari; Famiglia nel bosco, una Fondazione di Trieste: Paghiamo noi l’affitto per i prossimi 11 anni; Famiglia nel bosco, colpo di scena dal Tribunale: separati i bambini dalla madre Catherine. Il Garante: Annulate la decisione. È? scontro; Famiglia nel bosco, una casa gratis per 12 anni: chi è il benefattore che pagherà l'affitto fino alla maggiore età dei bimbi.

Famiglia nel bosco, Garante: «Situazione sproporzionata nel suo esito». Nathan visita una nuova casa: ipotesi trasferimento. Arrivano gli...Mentre i tre figli della «famiglia nel bosco» restano ancora separati dai genitori, il caso segna un doppio punto di svolta tra logistica ... msn.com

armando carusi famiglia nel bosco prontaFamiglia nel bosco, il proprietario del casolare: «La mia solidarietà ha una scadenza». Al via la perizia sui bambiniFamiglia nel bosco tra perizie e una casa ormai a tempo. Prenderà il via domani - 6 marzo - la perizia psicologica disposta dal Tribunale dei ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.