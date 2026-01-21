Un giovane di 21 anni di Cento, sottoposto all’obbligo di dimora nel suo Comune, è stato arrestato dai carabinieri il 19 maggio. La misura era stata adottata a seguito di comportamenti problematici, tra cui il furto di una bicicletta, per la quale aveva chiesto 200 euro per la restituzione, e successivamente aveva evaso dagli arresti domiciliari.

Era stato sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Cento ma, a causa delle sue condotte, un 21enne del luogo, lunedì 19, è stato arrestato dai carabinieri. La vicenda ha avuto origine lo scorso luglio nel ravennate, quando il giovane dopo aver sottratto una bicicletta elettrica ad un coetaneo, gli avrebbe chiesto 200 euro per la restituzione. Le indagini, immediatamente avviate dai carabinieri di Cervia – a seguito della denuncia da parte della vittima - hanno permesso alla Procura di Ravenna di formulare nei confronti del 21enne l’accusa di estorsione aggravata e ricettazione. Per tale motivo, a partire dal mese di novembre scorso, come disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna, il ragazzo è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Cento, che tuttavia ha ripetutamente violato, risultando spesso irreperibile durante i controlli (anche in orario notturno).🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Evade dagli arresti domiciliari, arrestato a Pisa

Stagno | Evade ripetutamente dagli arresti domiciliari, trentenne in carcereUn uomo di 30 anni, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato trasferito in carcere dopo aver più volte evaso.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Ruba una bici e chiede 200 euro per la restituzione, poi evade dagli arresti domiciliari; Distrugge la vetrina di un magazzino per rubare una bici elettrica, arrestato giovane; Ruba una bici e poi in un supermercato, arrestato 39enne; Taranto, ruba bici e merce dal supermercato: arrestato.

Ruba una bici elettrica da 4mila euro parcheggiata davanti alla palestra: arrestato un 18enneTREVISO - Ha rubato una bici elettrica del valore di 4mila euro in via Vasari, dietro il supermercato di Visotto di Sant'Angelo, davanti alla palestra Code. Pensava di averla fatta franca ... ilgazzettino.it

Forza la porta di un garage e ruba una bici: 21enne colto in flagrantePeschiera, arrestato per tentato furto un 21enne colto sul fatto mentre ruba una bici dopo aver forzato la porta di un garage. veronaoggi.it

Ruba una bici e chiede 200 euro per la restituzione, poi evade dagli arresti domiciliari x.com

ALLARME… FALSO! Entrano per rubare… guardano i mini cross… e finiscono alla cassa a pagare! Succede solo da Compatto Motors: le nostre bici e mini moto sono talmente belle che anche i ladri cambiano idea Qui non si ruba niente si c - facebook.com facebook