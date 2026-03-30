Europei Nuoto 2026 in diretta su Sky e streaming su NOW | Parigi 31 luglio - 16 agosto

Da digital-news.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sky trasmetterà in diretta la 38ª edizione dei Campionati Europei di Nuoto, che si terranno a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto 2026. La copertura sarà disponibile anche in streaming su NOW. L’evento si svolgerà presso la Casa dello Sport e rappresenta una delle principali manifestazioni sportive previste per quella stagione.

In arrivo un altro grande evento nella Casa dello Sport: Sky ha acquisito i diritti di trasmissione della 38esima edizione dei Campionati Europei di Nuoto, in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto 2026. Il prestigioso evento internazionale, in onda su Sky e in streaming su NOW, offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi. su Digital-News.it In arrivo un altro grande evento nella Casa dello Sport: Sky ha acquisito i diritti di trasmissione della 38esima edizione dei Campionati Europei di Nuoto, in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto 2026. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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