Estrazione Million Day di oggi 30 marzo 2026 | i numeri vincenti di lunedì

L'estrazione dei numeri vincenti del Million Day di oggi, 30 marzo 2026, si è svolta in diretta, con i numeri annunciati per la giornata di lunedì. La procedura ha seguito il consueto protocollo di estrazione e trasmissione, consentendo ai partecipanti di verificare immediatamente i numeri estratti. L'evento è stato trasmesso in modo ufficiale e pubblico.

Oggi, lunedì 30 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, lunedì 30 marzo 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 29 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 28 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 27 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 26 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 25 MARZO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 30 marzo 2026: i numeri vincenti di lunedì Articoli correlati Estrazione Million Day di oggi, 2 marzo 2026: i numeri vincenti di lunedìOggi, lunedì 2 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 9 marzo 2026: i numeri vincenti di lunedìEstrazione Million Day oggi lunedì 9 marzo 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, lunedì 9 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 13 Gennaio 2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Estrazione Million Day Temi più discussi: Million Day oggi: completati i due sorteggi del 26 marzo 2026; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi sabato 28 marzo: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di lunedì 23 marzo 2026: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di sabato 28 marzo 2026: i numeri vincenti. Million Day, numeri vincenti di oggi 29 marzo 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I nuovi numeri vincenti per l'estrazione del Million Day di oggi, 29 marzo 2026, ecco l'elenco completo delle cinquine delle ore 20:30 ... ilsussidiario.net Million Day e Million Day Extra risultati estrazioni di oggi con tutti i numeri vincenti aggiornatiMillionDay e MillionDay Extra, estrazioni e numeri vincenti di oggi Oggi, sabato 28 marzo, migliaia di appassionati in tutta Italia seguono le estrazi ... assodigitale.it Estrazione MillionDay n. delle ore 13:00 di domenica 29 marzo 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook MillionDay e MillionDay Extra, le due #estrazioni di mercoledì 11 marzo 2026: i #numeri vincenti di oggi x.com