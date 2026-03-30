Il 22 aprile si terrà a Veronafiere l’Eos Future Summit AI & Beyond, un evento organizzato da Eos Solutions e Microsoft. La giornata sarà dedicata alla discussione sull'importanza dell'intelligenza artificiale per le imprese e la loro competitività. Per la prima volta, l’evento sarà aperto al pubblico, consentendo a tutti di partecipare e conoscere le ultime novità in questo settore.

A Veronafiere il 22 aprile con Eos Solutions e Microsoft si riflette sulla centralità dell’intelligenza artificiale per la competitività delle imprese in un evento per la prima volta aperto al pubblico. Dall’hype all’impatto: imprenditori, decision maker, CIO e manager aziendali a confronto su come l’AI sta ridefinendo decisioni, processi e competitività delle imprese. Interverranno Roberta Bruno, Cloud Solution Architect - Azure AI Microsoft EMEA e Giovanni Giamminola, CEO di Systemic Zero. Ospite d’eccezione: Paolo Taticchi, docente di Strategia e Sostenibilità d'Impresa, co-direttore Centre for Sustainable Business, University College London e imprenditore. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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