Albalonga calcio Sfanò | Dobbiamo ritrovare equilibrio

L’Albalonga torna a perdere in casa contro l’Anzio, segnando un passo indietro dopo la vittoria di Olbia all’inizio del 2026. Dopo questa sconfitta, il tecnico Sfanò sottolinea l’importanza di ritrovare l’equilibrio e la stabilità necessaria per proseguire la stagione con maggiore solidità. La squadra è chiamata a rivedere alcuni aspetti per migliorare le prestazioni e riprendere un cammino più stabile.

Albano (Rm) – L'Albalonga torna a cadere. Dopo la bella vittoria di Olbia con cui si era aperto il 2026, i ragazzi di mister Ruggero Panella hanno ceduto "in casa" (sempre a San Basilio) nel match contro l'Anzio. Un 1-3 che lascia molto amaro in bocca come conferma il centrale difensivo classe.

NEXT MATCH SERIE D GIRONE G - 19^ Giornata Albalonga- Anzio Calcio Domenica 11 gennaio Ore 14.30 Stadio Francesca Gianni Roma Aggiornamenti del match in tempo reale sulla nostra pagina Facebook Sempre forza Anzi - facebook.com facebook

