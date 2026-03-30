Elodie e Franceska Nuredini si mostrano insieme su Instagram e mettono fine a mesi di indiscrezioni
Su Instagram, la cantante ha condiviso un carosello di foto con Franceska Nuredini, confermando così la relazione dopo settimane di voci e un bacio condiviso in discoteca. La pubblicazione rappresenta il primo commento pubblico della coppia, che fino a ora aveva mantenuto un riserbo sulla loro frequentazione. La foto ha attirato l'attenzione dei follower e dei media.
Elodie pubblica su Instagram un carosello con Franceska Nuredini: dopo mesi di indiscrezioni e un bacio virale in discoteca, la cantante sceglie i social per rendere ufficiale la relazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Elodie e Franceska Nuredini felici su Instagram dopo il video del bacioElodie e Franceska Nuredini volano alto, lontano dai gossip e non commentano il clamore nato intorno al bacio ripreso di nascosto in una discoteca.