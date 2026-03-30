Elodie e Franceska Nuredini si mostrano insieme su Instagram e mettono fine a mesi di indiscrezioni

Su Instagram, la cantante ha condiviso un carosello di foto con Franceska Nuredini, confermando così la relazione dopo settimane di voci e un bacio condiviso in discoteca. La pubblicazione rappresenta il primo commento pubblico della coppia, che fino a ora aveva mantenuto un riserbo sulla loro frequentazione. La foto ha attirato l'attenzione dei follower e dei media.