Elezioni Nasce il progetto civico ' Patto per Gioia'

Da casertanews.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dalle elezioni comunali, a Gioia Sannitica viene presentato ufficialmente il progetto civico denominato 'Patto per Gioia'. La nuova formazione si rivolge alla comunità locale, coinvolgendo cittadini, amici e simpatizzanti con l’obiettivo di promuovere un percorso condiviso per il bene del paese. La presentazione si è svolta pubblicamente, annunciando l’ingresso di questa realtà nelle competizioni elettorali.

L'obiettivo è "unire cittadini, amici e simpatizzanti attorno a una prospettiva costruttiva per il bene comune". Fissata la data della presentazione: si terrà l'8 aprile Il gruppo dichiara di voler superare vecchie divisioni e incomprensioni per concentrarsi su un piano di interventi concreti basati sulle reali necessità del paese. Il punto di partenza del programma è identificato nella sistemazione dei conti comunali, condizione ritenuta indispensabile per qualsiasi investimento futuro. Il gruppo evidenzia come non risultino approvati i bilanci dell'ultimo triennio e si impegna a ristabilire la trasparenza finanziaria per migliorare i servizi e ridurre la pressione tributaria. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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