Elezioni comunali Niente intesa tra Patto Civico e Pignataro 2030
A Pignataro Maggiore si torna alle urne. Dopo le ultime elezioni, nessun accordo tra il Patto Civico e Pignataro 2030. La cittadina si appresta a rivotare, a meno di un anno dal voto precedente. La scena politica locale resta incerta, con i candidati che cercano di conquistare il consenso senza un’intesa ufficiale.
Pignataro Maggiore sarà chiamata a scegliere nuovamente l'amministrazione comunale ad appena un anno dall'ultima volta. E' la conseguenza delle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri comunali firmate dinanzi a un notaio il mese scorso e che hanno provocato la fine della consiliatura del sindaco Giovan Giuseppe Palumbo. In vista del voto si era ipotizzato un percorso comune per i due gruppi che erano all'opposizione: Patto Civico e Pignataro 2030. Ma non sarà così. A stoppare ogni possibile trattativa è stato Vincenzo Romagnuolo, candidato sindaco di Patto Civico.🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondimenti su Pignataro Maggiore
Capodanno, no ai botti: il Comune di Fiorenzuola lancia il "Patto civico" tra i cittadini
Elezioni comunali, prove di dialogo tra i movimenti per una candidatura unitaria
Ultime notizie su Pignataro Maggiore
Argomenti discussi: Il nuovo segretario del Pd. Colloquio Fossi-Biffoni. Fumata nera, niente intesa; Campo largo addio: Augusta test di Avs e 5s per sbarazzarsi del Pd; Le divisioni dentro il Pd. Tensioni oltre il segretario.
Centrodestra, intesa sulle Comunali: «Andremo compatti in tutte le sfide»Un caffè lungo poco più di un’ora. Al Corso Umberto, nella sede napoletana di Fratelli d’Italia, si incontrano i quattro vertici regionali del centrodestra. ilmattino.it
Prevenzione, sicurezza urbana, impegno concreto Far sentire sicuri i cittadini è una responsabilità che portiamo avanti ogni giorno Con il Patto Civico continuiamo a investire su prevenzione e videosorveglianza: abbiamo siglato una nuova convenzione, la - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.