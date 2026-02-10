Elezioni comunali Niente intesa tra Patto Civico e Pignataro 2030

A Pignataro Maggiore si torna alle urne. Dopo le ultime elezioni, nessun accordo tra il Patto Civico e Pignataro 2030. La cittadina si appresta a rivotare, a meno di un anno dal voto precedente. La scena politica locale resta incerta, con i candidati che cercano di conquistare il consenso senza un’intesa ufficiale.

Pignataro Maggiore sarà chiamata a scegliere nuovamente l'amministrazione comunale ad appena un anno dall'ultima volta. E' la conseguenza delle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri comunali firmate dinanzi a un notaio il mese scorso e che hanno provocato la fine della consiliatura del sindaco Giovan Giuseppe Palumbo. In vista del voto si era ipotizzato un percorso comune per i due gruppi che erano all'opposizione: Patto Civico e Pignataro 2030. Ma non sarà così. A stoppare ogni possibile trattativa è stato Vincenzo Romagnuolo, candidato sindaco di Patto Civico.🔗 Leggi su Casertanews.it

