Un avvocato spiega le procedure da seguire per chiedere la nullità del matrimonio in presenza di violenza psicologica o fisica. Pur riconoscendo il carattere indissolubile dell’unione, si sottolinea come gli abusi possano influire sulla validità del vincolo e portare a interventi giudiziari specifici. La guida fornisce dettagli sulle azioni legali e i requisiti necessari per avviare questa richiesta.

Ne abbiamo parlato con Elena Gavrilakos, avvocata rotale e presidente del collegio degli avvocati del Foro Ecclesiastico, che ci ha spiegato come il diritto canonico tutela le persone vittime di abusi all’interno del matrimonio e quali strumenti mette a disposizione chi desidera richiedere la nullità. Quali tipi di violenza possono incidere sulla nullità di un matrimonio? «Non soltanto quella fisica, ma anche quella psicologica, morale o relazionale: parliamo di vessazioni, manipolazioni, controllo coercitivo, umiliazione sistematica, inganno». La violenza è una causa specifica di nullità? «Non direttamente: serve piuttosto a dimostrare che uno dei due coniugi ha ingannato l’altro (dolo) o non ha la volontà di realizzare il bene dei coniugi (esclusione del bonum coniugum). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elena Gavrilakos: «Ecco cosa fare per ottenere la nullità del matrimonio quando c’è violenza psicologica o fisica»

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