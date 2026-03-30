In vista della partita tra Bosnia e Italia, il calciatore bosniaco ha commentato in conferenza stampa l’episodio con Federico Dimarco, affermando che quest’ultimo gli ha scritto un messaggio. Ha inoltre dichiarato di non capire perché l’Italia dovrebbe temere il Galles o la Bosnia. La partita è programmata per la prossima giornata del torneo internazionale.

Inter News 24 Dzeko in conferenza stampa, alla vigilia di Bosnia-Italia, ha parlato dell’esultanza di Federico Dimarco in questo modo. Mancano poco più di 24 ore al fischio d’inizio di Bosnia-Italia, una gara da dentro fuori, la gara che determinerà chi giocherà il Mondiale la prossima estate. Alla vigilia del match, in conferenza stampa, è intervenuto Edin Dzeko, ex tra le altre di Roma, Inter e Fiorentina, e uomo immagine della nazionale bosniaca. L’attaccante ha parlato dell’episodio relativo all’esultanza di Federico Dimarco e altri Azzurri al momento dell’eliminazione del Galles ai rigori. Queste le dichiarazioni: MI HA SCRITTO «Dimarco mi ha scritto per dirmi che non voleva offendere nessuno, gli ho risposto non ci sono problemi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dzeko in conferenza: «Dimarco mi ha scritto. Non so perché l’Italia deve temere Galles o Bosnia»

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