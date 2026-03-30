Donazione di organi incontro al Tonino Guerra | studenti a lezione di vita

Sabato 28 marzo, in occasione della giornata mondiale del rene, otto classi quarte di un istituto scolastico di Novafeltria hanno partecipato a un incontro formativo sulla donazione di organi. Durante l’evento sono state illustrate le questioni legate alla donazione, coinvolgendo gli studenti in una discussione sulle procedure e le implicazioni di questa pratica. L’iniziativa si è svolta presso il “Tonino Guerra”.

Sabato, 28 marzo, in occasione della "giornata mondiale del rene", gli studenti di otto classi quarte dell’istituto d’Istruzione Superiore “Tonino Guerra” di Novafeltria, hanno partecipato a un incontro formativo, durante il quale sono state esposte le tematiche relative alla donazione di organi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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