Domenica di fuoco in Lombardia | tre incendi nel Comasco ecco dove sono scoppiati

Domenica di fuoco in Lombardia, con tre incendi boschivi scoppiati nel Comasco. Il Centro Operativo Regionale AIB di Curno ha coordinato diversi interventi nel corso della giornata per domare le fiamme. Le zone interessate sono state oggetto di interventi di spegnimento da parte delle squadre di vigili del fuoco e protezione civile, che sono intervenute in più punti della regione.

È stata una domenica particolarmente impegnativa sul fronte degli incendi boschivi in Lombardia, con diversi interventi coordinati nel corso della giornata dal Centro Operativo Regionale AIB di Curno. La protezione civile aveva emesso un'allerta proprio per rischio incendi date le condizioni meteo e il vento. A mobilitarsi sono stati i vigili del fuoco dei vari comandi provinciali insieme alle squadre di volontari antincendio boschivo, impegnati contemporaneamente su più scenari. Nel Comasco, diversi i punti interessati. A Dosso del Liro si sono sviluppati due incendi distinti, uno sopra la strada e uno sotto, entrambi spenti nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Domenica di fuoco in Lombardia: tre incendi nel Comasco, ecco dove sono scoppiati Articoli correlati Allerta neve nel Comasco e in Lombardia: ecco doveLa Protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio neve valida per la giornata di venerdì 23 gennaio 2026, che riguarda diverse zone... Autovelox mobili in Lombardia, controlli della velocità. Ecco dove e quando sono sino a domenica 8 marzoMilano, 3 marzo 2026 – Superare i limiti di velocità comporta multe o multoni con tanto di taglio punti o ritiro delle patente ma soprattutto mette a... Tutti gli aggiornamenti su Domenica di fuoco in Lombardia tre... Temi più discussi: Domenica di fuoco in Lombardia: tre incendi nel Comasco, ecco dove sono scoppiati; Granfondo del Weekend: in arrivo una domenica di fuoco tra mare, laghi e sentieri appenninici; Lombardia, una domenica di fuoco: 10 incendi boschivi in poche ore - CO Notizie; Gratacasolo, incendio al tetto di una casa: domenica di lavoro per i Vigili del fuoco. Fiorentina-Inter e concerto Achille Lauro: domenica di fuoco a Firenze per il traffico. Piano straordinario di viabilitàCampo di Marte in tilt domenica 22 marzo 2026 a Firenze in occasione della concomitanza tra la partita Fiorentina-Inter allo stadio Franchi e il concerto di Achille Lauro al Mandela Forum, a pochi met ... firenzepost.it Firenze, domenica di fuoco a Campo di Marte tra Fiorentina-Inter e concerto di Achille LauroSarà una domenica sera abbastanza pesante per l'area di Campo di Marte a Firenze, per via della concomitanza di due eventi che porteranno un grande afflusso di pubblico: la sfida di campionato tra Fio ... msn.com AscoltarTi è una festa - Domenica di Pasqua - 5 Aprile 2026 x.com Doveva essere una domenica di festa e di sport, ma il triplice fischio di Squinzano Calcio 1913 - Soccer Trani, finale di Coppa Italia di Promozione, ha lasciato spazio a scene di violenza che nulla hanno a che fare con il calcio. Al termine della gara, violenti sc - facebook.com facebook