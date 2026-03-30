Dimmi La Verità | Santomartino | La guerra in Iran nasconde molte insidie

Il 30 marzo 2026, il generale Giuseppe Santomartino ha partecipato a un episodio di “Dimmi La Verità”, durante il quale ha parlato delle diverse insidie associate alla guerra in Iran. Sono state riportate alcune delle minacce e delle complicazioni che il conflitto comporta, secondo quanto dichiarato dal militare. Nessun dettaglio aggiuntivo o analisi è stato fornito nel testo.

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