Deniz show con la Turchia il talento della Juventus Under 16 segna 4 gol e fa pure assist | momento incredibile per l’ex Ajax – VIDEO

Un giovane talento della Juventus Under 16 ha segnato quattro gol e fornito un assist durante una partita con la nazionale turca. La squadra ha vinto 6-2 contro l’avversario, con l’attaccante che si è distinto per le sue prestazioni offensive. La partita è stata documentata con un video che mostra le sue azioni decisive in campo.

Cassano svela: «Mi è arrivata questa voce di mercato sulla Juventus. Se resta Spalletti può arrivare lui» Alisson alla Juve: il sogno non è impossibile. C’è ancora questo spiraglio Rinnovo Vlahovic, le trattative fra la Juventus e il serbo proseguono: si attende il suo procuratore a Torino per provare a sbloccare la trattativa. Le novità Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. I dettagli Licina Juve, il giovane fantasista cresce a vista d’occhio. E Spalletti ha un piano in mente per l’estate Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord: 4-0 per gli azzurrini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Deniz show con la Turchia, il talento della Juventus Under 16 segna 4 gol e fa pure assist: momento incredibile per l’ex Ajax – VIDEO Una raccolta di contenuti su Juventus Under Leggi anche: Juventus, chiuso il colpo Deniz: talento 2010 in arrivo dall’Ajax Yildiz a secco di gol e assist da più di un mese: dentro al momento del numero 10 della Juventus – VIDEO di Marco BaridonCalciomercato Juve, sfida a questa squadra per un portiere: Comolli pronto a ‘pescare’ il nuovo numero uno dalla Germania. Juventus Parma Under 16 2-0 LIVE: Salvai in serpentina, segna un gol fotonicodi Fabio ZaccariaJuventus Parma Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di...