Decisione costretta Selvaggia Lucarelli l’annuncio sul matrimonio con Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli ha annunciato di aver posticipato il matrimonio con il compagno, Lorenzo Biagiarelli. La decisione riguarda un evento che avrebbe dovuto svolgersi nelle prossime settimane, ma è stata spostata a data da destinarsi. La giornalista ha comunicato la scelta attraverso i propri canali social, senza fornire dettagli specifici sui motivi del rinvio.

Selvaggia Lucarelli ha deciso di rimandare uno degli appuntamenti più attesi della sua vita privata. Ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, durante una puntata di Verissimo, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha annunciato che il matrimonio con Lorenzo Biagiarelli non si terrà più nel 2026 come inizialmente previsto. Una decisione che arriva dopo dieci anni di relazione, la più lunga mai vissuta dalla stessa Lucarelli, come ha raccontato con sincerità: “È durata più la storia con lui che il mio matrimonio”. Incoraggiata dalle domande della conduttrice, ha poi chiarito senza esitazioni il cambio di programma: “Ho detto che mi sarei sposata quest’anno ma non mi sposerò quest’anno”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Leggi anche: Le anticipazioni sul matrimonio di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: location e data Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli non si sposano più quest’anno: l’annuncio a VerissimoL’intervista rilasciata da Selvaggia Lucarelli nel salotto televisivo di Verissimo ha offerto uno spaccato inedito e profondo sulla sua vita privata,... Una raccolta di contenuti su Selvaggia Lucarelli Temi più discussi: Selvaggia Lucarelli spiega il flop di Meloni al referendum, delirio di onnipotenza, errore andare da Fedez; Francesca Michielin balla sul palco di un evento. Selvaggia Lucarelli: Sembra il saggio della mia scuola media; Feltri critica la Meloni, Costretta a sacrificare tre ministri dopo il referendum. Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli non si sposano più? | Presa una decisioneSempre nel corso dell’intervista concessa su Canale Cinque a Verissimo, Selvaggia Lucarelli ha raccontato l’importanza del rapporto con Lorenzo Biagiarelli, fortemente consigliato anche da sua mamma, ... ilsussidiario.net Selvaggia Lucarelli, slittano le nozze con Lorenzo Biagiarelli. Ecco perchéSelvaggia Lucarelli, ospite a Verissimo, ha annunciato che le nozze col compagno Lorenzo Biagiarelli, più giovane di lei di 15 anni. Ecco le motivazioni ... gazzetta.it Selvaggia Lucarelli top e flop: dal Grande Fratello vip alle nozze rinviate al 2027 - facebook.com facebook Referendum, Selvaggia Lucarelli su Meloni: "Ha perso perché si è sopravvalutata, come le capita spesso" la7.it/piazzapulita/v… #Piazzapulita x.com