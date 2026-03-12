Esonero Tudor la panchina degli Spurs trema dopo il ko con l’Atletico | la posizione del Tottenham sul tecnico ex Juve è sempre più delicata
Dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid, il Tottenham ha deciso di esonerare l’allenatore Tudor. La decisione è stata comunicata ufficialmente e porta a una situazione di grande incertezza sulla panchina degli Spurs, che si trovano in una fase di grande pressione. La squadra ora cerca un nuovo guida tecnica in un momento di grande tensione e cambiamenti.
Esonero Tudor, l’ex Juve ancora più a rischio dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid: la posizione del Tottenham sul croatodi Redazione JuventusNews24Esonero Tudor, l’ex Juve continua ad essere sempre a forte rischio a causa delle difficoltà che ci sono con il Tottenham.
Tudor a rischio esonero, sfida contro l’Atletico decisiva? Cosa filtra sul futuro dell’ex Juve e la possibile decisione del TottenhamMercato Juventus, la società bianconera risparmierebbe una cifra importante con le cessioni di David e Zhegrova.
Esonero Tudor, due partite per salvare la panchina al TottenhamPossibile esonero per Igor Tudor al Tottenham nel caso in cui dovessero arrivare nuovi ko nelle prossime due sfide ... calciomercato.it
Tudor rischia l’esonero dopo la disfatta con l’Atletico, il Tottenham apre un’indagine internaDopo la pesante sconfitta contro l’Atlético Madrid, il Tottenham ha avviato un’inchiesta interna sulla gestione tecnica di Igor Tudor ... fanpage.it
Mai nessuno ha avuto un inizio peggiore di Tudor al Tottenham: 14 gol subiti, 5 fatti e 4 sconfitte consecutive, esonero in arrivo - facebook.com facebook