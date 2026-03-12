Esonero Tudor la panchina degli Spurs trema dopo il ko con l’Atletico | la posizione del Tottenham sul tecnico ex Juve è sempre più delicata

Dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid, il Tottenham ha deciso di esonerare l’allenatore Tudor. La decisione è stata comunicata ufficialmente e porta a una situazione di grande incertezza sulla panchina degli Spurs, che si trovano in una fase di grande pressione. La squadra ora cerca un nuovo guida tecnica in un momento di grande tensione e cambiamenti.