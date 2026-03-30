Un individuo ha completato un acquisto a Valencia, con la firma ufficiale avvenuta recentemente. Qualche mese fa, un'altra persona aveva già annunciato di aver firmato un accordo per un evento previsto a giugno. La notizia ha suscitato molte discussioni online.

2026-03-30 09:05:00 Il web è in subbuglio: Un paio di mesi fa R su Gourlay ha confermato la sua firma per il mese di giugno. “Stiamo già lavorando per l’estate, abbiamo ingaggiato Justin de Haas.”, ha detto l’amministratore delegato del calcio durante la sua apparizione dopo la chiusura del mercato invernale. Approfittando della sosta delle Nazionali Il difensore centrale ha ‘camminato’ per il Valencia e ha conosciuto il club. Il calciatore ha condiviso sui suoi social una foto con sullo sfondo la città di Turia e durante la sua visita ha colto l’occasione per conoscere la Ciudad Deportiva e il campo del Mestalla. Il difensore olandese attualmente gioca nella Famiglia e non ha rinnovato il contratto, quindi ll È libero di unirsi al Valencia e si unirà al club non appena la stagione finirà. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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