DaZN ha annunciato il lancio del servizio Inflight, che permette di seguire le partite in diretta anche durante i viaggi in aereo e nave. La piattaforma utilizza nuove tecnologie per offrire trasmissioni in streaming durante i voli e le traversate marittime. La novità si inserisce nell'ampliamento delle modalità di fruizione delle partite live offerte dalla piattaforma.

La piattaforma amplia l'offerta con dirette su aerei e navi, sfruttando le nuove tecnologie di connettività DAZN, piattaforma leader dell’intrattenimento sportivo mondiale, annuncia l’avvio di una fase di sperimentazione volta a portare lo sport live oltre i confini tradizionali: Aviv Giladi, Presidente delle Partnership di DAZN, guiderà l’iniziativa che estenderà l’esperienza con DAZN ai viaggi in aereo e via mare. Il nuovo servizio di DAZN. su Digital-News.it La piattaforma amplia l'offerta con dirette su aerei e navi, sfruttando le nuove tecnologie di connettività. DAZN, piattaforma leader dell’intrattenimento sportivo mondiale, annuncia... 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - DAZN porta le partite live in volo e via mare: debutta il servizio Inflight

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