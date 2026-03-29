DAZN si appresta a ottenere i diritti UEFA per la trasmissione di partite in volo e a bordo nave. La piattaforma è stata indicata come il principale candidato a conquistare queste autorizzazioni, secondo quanto riferito da SportBusiness. La nuova offerta, denominata DAZN Inflight, prevede la possibilità di seguire le competizioni UEFA in modalità streaming durante i viaggi.

DAZN è stata indicata come il principale candidato per aggiudicarsi i diritti di trasmissione in volo e a bordo nave delle competizioni UEFA, secondo quanto riportato da SportBusiness. Il colosso globale dello streaming si prepara infatti a lanciare un nuovo servizio dedicato già dal prossimo anno. Un accordo che includerebbe UEFA Champions League, Europa League, Conference League e Supercoppa UEFA segnerebbe un cambio storico, sostituendo Sport 24 di IMG, attuale detentore dei diritti da diversi anni. Non hai i permessi per visualizzare questo contenuto. Devi prima registrarti o loggarti. Questa pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per te. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - DAZN pronta a ottenere i diritti UEFA per voli e navi: nasce il servizio DAZN Inflight

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