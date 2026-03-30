DAZN porta le partite live in volo e via mare | debutta il servizio Inflight

DAZN ha annunciato il lancio del nuovo servizio Inflight, che permette di seguire le partite in diretta anche durante i voli e le traversate via mare. La piattaforma ha attivato questa opzione per clienti che viaggiano su aerei e navi, offrendo la possibilità di accedere ai contenuti sportivi in tempo reale. Il servizio è disponibile per gli abbonati attraverso dispositivi compatibili durante i viaggi.

DAZN, piattaforma leader dell’intrattenimento sportivo mondiale, annuncia l’avvio di una fase di sperimentazione volta a portare lo sport live oltre i confini tradizionali: Aviv Giladi, Presidente delle Partnership di DAZN, guiderà l’iniziativa che estenderà l’esperienza con DAZN ai viaggi in aereo e via mare. Il nuovo servizio di DAZN ‘’Inflight and Onboard’’ offrirà ai tifosi in viaggio la possibilità di accedere a contenuti sportivi in. su Digital-News.it DAZN, piattaforma leader dell’intrattenimento sportivo mondiale, annuncia l’avvio di una fase di sperimentazione volta a portare lo sport live oltre i confini tradizionali: Aviv Giladi, Presidente delle Partnership di DAZN, guiderà l’iniziativa che estenderà l’esperienza con DAZN ai viaggi in aereo e via mare. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - DAZN porta le partite live in volo e via mare: debutta il servizio Inflight Articoli correlati DAZN pronta a ottenere i diritti UEFA per voli e navi: nasce il servizio DAZN InflightDAZN è stata indicata come il principale candidato per aggiudicarsi i diritti di trasmissione in volo e a bordo nave delle competizioni UEFA, secondo... 🔴 LIVE VAMOS presenta Napoli-Inter, il pre-partita in DIRETTA | DAZN Tutto quello che riguarda su DAZN porta le partite live in volo e... Temi più discussi: RIVOLUZIONE DAZN: da oggi le partite saranno visibili anche in viaggio (pure in aereo) | Lanciato Inflight and Onboard; DAZN porta lo sport live in volo e in mare, al via la sperimentazione ‘Inflight and Onboard’; DAZN porta le partite live in volo e via mare | debutta il servizio Inflight; DAZN porta lo sport live su aerei e navi con 'Inflight and Onboard'. DAZN porta le partite live in volo e via mare: debutta il servizio InflightLa piattaforma amplia l'offerta con dirette su aerei e navi, sfruttando le nuove tecnologie di connettività , DAZN. Scopri di più ... digital-news.it DAZN porta lo sport live su aerei e navi con 'Inflight and Onboard'DAZN sperimenta 'Inflight and Onboard' per portare lo sport live su aerei e navi, superando i limiti della connettività ... it.blastingnews.com Jose' A. Freig - VP International and Inflight Dining Operations di American Airlines sul volo Milano Malpensa - Miami che riprende dopo 6 anni - facebook.com facebook #DAZN sperimenta il servizio "Inflight and Onboard": live #streaming su aerei e navi x.com