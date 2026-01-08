Tutti in fuga da Landini | la rivolta e l' emorragia di iscritti dalla Cgil

Negli ultimi mesi, la Cgil ha avviato il nuovo tesseramento per il 2026, ma ha riscontrato un crescente malcontento tra gli iscritti. Numerose critiche e disdette testimoniano una percezione diffusa di distacco tra le politiche del sindacato e le reali esigenze dei lavoratori. Questa situazione ha sollevato interrogativi sulla capacità della Cgil di mantenere la fiducia dei propri iscritti e di rappresentare efficacemente le istanze della base.

La Cgil lancia il nuovo tesseramento per il 2026, ma è boom di critiche e di disdette. Diversi i commenti, per non dire centinaia, di chi oggi si lamenta che lo storico sindacato italiano sia diventato oramai solo un epicentro per portare avanti politiche distanti anni luce dai bisogni dei lavoratori. Il punto, però, non riguarda solo un'insoddisfazione generale che si evince leggendo i pareri dei cittadini, ma dall'elevato numero di chi ha fatto parte di quel sindacato e oggi non lo vede più come l'ente garante dei propri diritti. "Ho la tessera Cgil da quasi 35 anni. Dopo 6 anni come autista di nettezza urbana, sono stato licenziato per fine contratto.

