Curiosità Leone d’Oro al look maker di Buccino Giovanni Sciarrillo

A Venezia, Giovanni Sciarrillo, noto look maker, ha ricevuto il premio Leone d’Oro al Merito durante un evento ufficiale. Il riconoscimento è stato assegnato per i risultati ottenuti nel suo settore e include tra i clienti artisti come Sal Da Vinci, con cui ha collaborato al Festival di Sanremo. La premiazione si è svolta nel corso di una cerimonia pubblica, con la partecipazione di diversi rappresentanti del settore.

Il look maker Giovanni Sciarrillo ha ricevuto a Venezia il prestigioso premio Leone d’Oro al Merito per i successi conseguiti nella sua carriera professionale, culminata con la cura dell'immagine di artisti come Sal Da Vinci al Festival di Sanremo. Il riconoscimento alla carriera del professionista campano sarà celebrato ufficialmente martedì 7 aprile a Buccino, suo paese d’origine, con una cerimonia d'onore dedicata ai suoi traguardi nel settore dell'estetica e del benessere. Sciarrillo, titolare della società "Al Pacino look maker", è una figura di riferimento nel panorama nazionale per la consulenza d'immagine dedicata a numerosi esponenti del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Curiosità, Leone d’Oro al look maker di Buccino Giovanni Sciarrillo Articoli correlati Giovanni Calvario al GF Vip: chi è, età e curiosità sulla fidanzataChi è Giovanni Calvario: età e fidanzata del concorrente del GF Vip 2026, tra carriera e il ritorno in TV dopo l’esperienza in un reality. Luna piena di febbraio 2026 in Leone: significato e curiositàNota per essere chiamata Luna della Neve, la luna piena di febbraio 2026 porta con sé due immagini molto forti, una astronomica e una simbolica. Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Curiosità, Leone d’Oro al look maker di Buccino Giovanni Sciarrillo; Leone d’oro al truccatore di Sal Da Vinci a Sanremo, il look maker Giovanni Sciarrillo. Leone d’oro al merito al look maker Giovanni SciarrilloUn prestigioso Leone d'Oro al Merito per il look maker dei vip. A riceverlo a Venezia è stato Giovanni Sciarrillo, titolare della società Al Pacino look maker, noto al grande pubblico per aver ... adnkronos.com