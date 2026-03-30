Il ministro della Difesa ha dichiarato di non essere favorevole a un voto anticipato, contrastando così la richiesta della premier, che dopo il risultato del referendum spinge per nuove elezioni. I due vicepremier, Tajani e Salvini, hanno espresso la loro opposizione alla proposta, creando una divisione interna alla maggioranza di governo. La discussione sul futuro della data delle elezioni continua a tenere banco.

Dopo la batosta del referendum Giorgia Meloni spinge per il voto anticipato, ma i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini sono contrari. E non solo loro: a fare muro è anche Guido Crosetto. Durante un’intervista a Repubblica incentrata sulla sconfitta del Sì, a una domanda in merito il ministro della Difesa ha infatti risposto: «Se non ci fosse una situazione internazionale così drammatica penso saremmo andati tutti volentieri al voto per vedere se davvero gli italiani vorrebbero affidarsi ad altri». Giorgia Meloni e Guido Crosetto (Imagoeconomica). Crosetto: «Il voto anticipato spaventa più il campo largo che noi». Crosetto ha poi... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Crosetto frena Meloni: il ministro della Difesa dice no al voto anticipato

Articoli correlati

“Sull’orlo dell’abisso”. Guerra in Iran, il ministro della Difesa Guido Crosetto parla al SenatoLa guerra in Iran continua ad alimentare un clima di crescente tensione internazionale, con scenari che preoccupano governi e istituzioni di tutto il...

Aggiornamenti e notizie su Crosetto frena

Crosetto frena Meloni: il ministro della Difesa dice no al voto anticipatoDopo la batosta del referendum Giorgia Meloni spinge per il voto anticipato, ma i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini sono contrari. E non solo loro: a fare muro è anche Guido Crosetto. Du ... msn.com

Guido Crosetto. No al voto e a tutti dico: tenetevi stretta Meloni, è rara una persona cosìIl ministro della Difesa va oltre la sconfitta al referendum parlando su Repubblica: Il nostro è un Paese che si unisce più facilmente ... huffingtonpost.it