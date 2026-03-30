Nella partita di LegaBasket Serie A, Cremona ha vinto contro Napoli con il punteggio di 88-81. La sconfitta di Napoli è stata sancita al termine di un incontro giocato sul campo avversario. Dopo la gara, il coach di Cremona ha fornito un'analisi dettagliata della prestazione della squadra, senza ulteriori commenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Guerri Napoli è uscita sconfitta dalla trasferta di Cremona, dove ha affrontato la Vanoli nella ventiquattresima giornata del campionato di LegaBasket Serie A. Il punteggio finale di 88-81 ha lasciato un segno profondo, specialmente considerando come gli azzurri abbiano dominato gran parte dell’incontro. Coach Magro, al termine della partita, ha condiviso le sue considerazioni sulla prestazione della squadra e sugli aspetti da migliorare. “Abbiamo disputato per larghi tratti una partita in controllo, a parte le basse percentuali,” ha dichiarato Magro dopo il match. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cremona batte Napoli 88-81: sconfitta per la Guerri nella LegaBasket Serie A.

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