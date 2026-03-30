Così i nostri occhiali smart cambieranno la vita alle persone

Sono stati presentati i nuovi occhiali intelligenti di Meta, chiamati Meta Ray-Ban Display, che integrano tecnologie avanzate di intelligenza artificiale. Durante una dimostrazione, si è potuto osservare come questi dispositivi combinino funzionalità di visualizzazione e connettività, offrendo un’esperienza potenzialmente innovativa. I prodotti sono stati mostrati come strumenti capaci di modificare l’approccio quotidiano verso l’uso di dispositivi indossabili.

Non sono solo gli occhiali: lì dentro si vede il futuro. Letteralmente, visto che gli AI Glasses di Meta li abbiamo provati nella loro ultima generazione, i Meta Ray-Ban Display. Prodotti con Essilor Luxottica, per il momento sono in vendita negli Stati Uniti. Markus Reinisch, Vicepresidente Public Policy per l’Europa dell’azienda, ha spiegato in un’intervista pubblicata da Moneta tutti gli attuali problemi di regolamentazione UE per una loro completa implementazione in Europa. Sul ilgiornale.it racconta in esclusiva cosa dobbiamo aspettarci: noi consumatori che potremmo indossarli e noi utenti che ormai siamo entrati nel mondo dominato dall’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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