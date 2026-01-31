Cos’è il coltan il materiale che accende i nostri cellulari e in Congo è costato la vita a 200 persone

Mercoledì scorso, più di 200 persone sono morte nel crollo di una miniera di coltan a Rubaya, nella Repubblica Democratica del Congo. La tragedia si è verificata in un’area già nota per le condizioni pericolose delle miniere artigianali, dove molti cercano di estrarre il minerale per il mercato globale. La notizia ha fatto il giro del paese, sottolineando ancora una volta i rischi e le difficoltà di questa attività.

Mercoledì scorso oltre 200 persone hanno perso la vita nel crollo di una miniera di coltan a Rubaya, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Il portavoce del governatore provinciale, Lubumba Kambere Muyisa, ha confermato la tragedia all’agenzia Reuters. Non è un incidente qualunque: quella miniera produce da sola il 15% del coltan mondiale, e da due anni è controllata dal gruppo ribelle AFCM23. Gli operai scavano ancora a mano, guadagnando pochi dollari al giorno, in condizioni estremamente pericolose. Probabilmente non ne avete mai sentito parlare, eppure il coltan è dentro il vostro smartphone, nel vostro computer, nelle console di gioco. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cos’è il coltan, il materiale che accende i nostri cellulari e in Congo è costato la vita a 200 persone Approfondimenti su Coltan Mineria More than 200 killed in coltan mine collapse in east Congo, official says Oltre 200 persone sono morte questa settimana in un crollo nella miniera di coltan di Rubaya, nell’est della Repubblica Democratica del Congo. Boxe, Anthony Joshua ferito in un incidente stradale in Nigeria costato la vita a due persone Anthony Joshua, noto pugile britannico, è stato coinvolto recentemente in un incidente stradale in Nigeria, che ha causato la morte di due persone. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Coltan Mineria Argomenti discussi: Congo, media: Oltre 200 morti nel crollo di una miniera di coltan; Cos'è il coltan, il materiale che accende i nostri cellulari e in Congo è costato la vita a 200 persone. Smartphone, satelliti, missili: tutto passa per un minerale rarissimo. Il coltan è la nuova posta in gioco e il Venezuela ne è ricco, più di quanto si pensi. Un tesoro nascosto che potrebbe riscrivere gli equilibri globali: https://fanpa.ge/5y1A1 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.