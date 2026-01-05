Corriere dello Sport | Napoli a orologeria
Il Napoli mantiene la sua continuità, conquistando la quarta vittoria consecutiva contro la Lazio all’Olimpico. La squadra di Conte dimostra solidità e coesione, replicando lo stesso risultato e la stessa formazione. Un momento positivo che si riflette nelle prestazioni e nei risultati, confermando la buona fase della squadra. Qui di seguito, un’analisi dettagliata di questa serie di successi.
"> La regola di Conte continua a funzionare. Quarta vittoria consecutiva con lo stesso punteggio, la stessa formazione e un dominio totale: il Napoli batte la Lazio 2-0 all’Olimpico e conferma il suo momento d’oro, come racconta Pasquale Salvione sulle colonne del Corriere dello Sport. Da Riyadh in poi gli azzurri sono padroni del campo, guidano il gioco, impongono i ritmi e soffocano gli avversari. Lazio, Milan, Bologna e Cremonese hanno pagato lo stesso copione, come sottolinea ancora Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport. Un altro esame di maturità superato dal Napoli, che risponde allo scatto del Milan e alla reazione dell’Inter. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
