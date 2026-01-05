Il Napoli mantiene la sua continuità, conquistando la quarta vittoria consecutiva contro la Lazio all’Olimpico. La squadra di Conte dimostra solidità e coesione, replicando lo stesso risultato e la stessa formazione. Un momento positivo che si riflette nelle prestazioni e nei risultati, confermando la buona fase della squadra. Qui di seguito, un’analisi dettagliata di questa serie di successi.

"> La regola di Conte continua a funzionare. Quarta vittoria consecutiva con lo stesso punteggio, la stessa formazione e un dominio totale: il Napoli batte la Lazio 2-0 all’Olimpico e conferma il suo momento d’oro, come racconta Pasquale Salvione sulle colonne del Corriere dello Sport. Da Riyadh in poi gli azzurri sono padroni del campo, guidano il gioco, impongono i ritmi e soffocano gli avversari. Lazio, Milan, Bologna e Cremonese hanno pagato lo stesso copione, come sottolinea ancora Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport. Un altro esame di maturità superato dal Napoli, che risponde allo scatto del Milan e alla reazione dell’Inter. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli a orologeria”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, un tesoro”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, un esame da 7”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Corriere dello Sport: "Attenti al Lucio. Napoli, l'oro di Aurelio...." - Il calendario da sfruttare per la formazione bianconera che riparte questa sera dalla trasferta ... tuttonapoli.net