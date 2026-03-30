L’emergenza in attacco ha portato l’allenatore a valutare diverse opzioni in vista delle prossime partite. In assenza di Lukaku, il tecnico ha deciso di optare per il piano B, individuando possibili sostituti tra i giocatori disponibili in rosa. La situazione richiede una scelta immediata per garantire la formazione più affidabile possibile.

L’emergenza in attacco costringe Antonio Conte a studiare nuove soluzioni. In vista della sfida contro il Milan, il tecnico del Napoli prepara infatti un piano alternativo, considerando sempre meno probabile la presenza di Romelu Lukaku. A fare il punto è il Corriere dello Sport, che spiega come l’allenatore azzurro abbia già individuato l’opzione da usare accanto a Hojlund o, se necessario, al suo posto. Il caso che coinvolge il centravanti belga rende infatti molto difficile immaginare un suo impiego nella gara di lunedì contro i rossoneri. Dentro questo quadro, la scelta porta a Giovane. Nella rosa attuale, sarebbe lui la prima alternativa offensiva a disposizione di Conte. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte sceglie il piano B: chi gioca se manca Lukaku

Articoli correlati

Il ritorno di Conte e Lukaku agita il Chelsea, se ne sono andati sbattendo la porta e col dente avvelenato (Athletic)Conte prima ha vinto Premier e FA Cup, poi ha fatto causa in tribunale e l'ha vinta.

“Sceglie lui”. Uomini e Donne, il trono di Cristiana all’epilogo: chi se lo aspettava?Il percorso di Cristiana Anania a Uomini e Donne è arrivato a un punto di svolta e l’attesa, tra i fan del programma, cresce di ora in ora.

Una raccolta di contenuti su Conte sceglie

Temi più discussi: Il Napoli pronto ad azzannare l'Inter: l'ossessione di Conte e il piano per il sorpasso al Milan; Il Napoli non può più sbagliare dopo la sosta: il piano di Conte per centrare il secondo posto; Conte e Schlein in campo per le primarie, Salis si sfila; IL MATTINO - Cagliari-Napoli, Conte sceglie di sparigliare le carte e cambia tutto, il punto.

Conte e Schlein si scaldano: stiamo pronti se crolla tutto. La segretaria Pd punta a Palazzo ChigiEstote parati. Mentre lo sconquasso referendario si abbatte sul governo mietendo vittime illustri, il campo progressista rispolvera il motto degli scout. State pronti, dice Elly Schlein ai suoi. ilmattino.it

Napoli, si va verso il Conte ter, ma spunta un piano BIl criterio guida resta la coerenza con la cultura del Napoli: un tecnico che sappia valorizzare i talenti a disposizione, interpretare la mentalità vincente del club e condividere un progetto a lungo ... gonfialarete.com

MERITATO RELAX Pausa in campionato e mister Conte sceglie una meta particolare per trascorrere qualche giorno in famiglia - facebook.com facebook

Accordo tra #Conte e la Procura Federale Niente squalifica per l'allenatore del #Napoli dopo il testa a testa con #Manganiello x.com