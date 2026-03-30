Nella sede del Vescovado di Forlì si è conclusa domenica pomeriggio la mostra d'arte “Dante a Forlì”, seconda parte del progetto Experiment promosso dall’Associazione culturale Metropolis e realizzato in collaborazione con il Teatro delle Forchette. L’evento, intitolato DantExperiment, ha previsto l’installazione di una statua come simbolo della connessione della città con Dante Alighieri.

Le pagelle di Forlì-Pianese, De Risio è da 8. La squadra ha il fiato corto L'esposizione in Vescovado – curata da Idilio Galeotti (socio Metropolis) - ha riunito opere di diversi artisti: Silvano Leoni, Giorgio Cavina, Antonio Carrese, Mavis Gardella, e lo stesso Galeotti Nella sede del Vescovado di Forlì si è conclusa domenica pomeriggio la mostra d'arte “Dante a Forlì”, seconda parte del progetto Experiment dedicato quest’anno a Dante Alighieri e promosso dall’ Associazione culturale Metropolis in collaborazione con il Teatro delle Forchette. Un progetto andato in scena il 7 marzo al Campostrino con un convegno moderato da... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Conclusa DantExperiment, l'associazione Metropolis: "Una statua per ricordare che Forlì è città dantesca"

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