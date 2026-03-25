Oggi è ‘Dantedì’ Reggio sogna | La nostra sia una città dantesca

Oggi si celebra il ‘Dantedì’, una giornata dedicata al poeta e alla sua opera. In diverse città italiane, si susseguono eventi e iniziative per ricordare il 25 marzo come data simbolo dell’inizio del percorso della Divina Commedia. Tra queste, Reggio Emilia ha espresso il desiderio di diventare una città dantesca, con proposte e progetti dedicati al poeta.

Oggi, 25 marzo, è ‘Dantedì’, data che molti studiosi indicano come inizio del viaggio della Divina Commedia. E c’è chi vorrebbe che Reggio diventasse a pieno titolo una città dantesca. "Se il viaggio è reale e poetico, riguarda anche il nostro territorio – spiegano Clementina Santi (presidente Associazione scrittori reggiani) e Giuseppe Ligabue (ricercatore) – Il passaggio dalla Toscana all’Appennino svalicando al Cerreto, porta alla Pietra di Bismantova, parte del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano-Mab Unesco, non solo una meta escursionistica o una palestra di roccia. Studi recenti, il lavoro di divulgazione, tra cui il libro ‘Dante a Bismantova, viaggio alla montagna del Purgatorio’ dimostrano che la Pietra è la montagna della salvezza dantesca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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