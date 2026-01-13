Con 3 euro ne vince 13500 | ' colpo grosso' al Lotto sulla ruota di Napoli

Un semplice gioco di 3 euro sulla ruota di Napoli ha permesso a un giocatore di Minturno di vincere 13.500 euro. L'evento si è verificato nel fine settimana e rappresenta una delle vincite più consistenti recenti al Lotto sulla regione. Questa occasione dimostra come, anche con puntate contenute, si possano ottenere risultati sorprendenti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.