Con 3 euro ne vince 13500 | ' colpo grosso' al Lotto sulla ruota di Napoli
Un semplice gioco di 3 euro sulla ruota di Napoli ha permesso a un giocatore di Minturno di vincere 13.500 euro. L'evento si è verificato nel fine settimana e rappresenta una delle vincite più consistenti recenti al Lotto sulla regione. Questa occasione dimostra come, anche con puntate contenute, si possano ottenere risultati sorprendenti.
Colpo grosso al Lotto nello scorso weekend grazie alla ruota di Napoli. A Minturno un fortunato giocatore, con una puntata da 3 euro è riuscito a portarne a casa 13.500. La vincita - come riferisce Agimeg - è arrivata grazie al terno 4-32-44 centrato sulla ruota partenopea. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it
