Con la cocaina della ‘ndrangheta i Casalesi volevano il controllo di Caivano

Le indagini hanno rivelato che il gruppo dei Casalesi, appartenente alla fazione Zagaria, aveva stretto accordi con la 'ndrangheta per il rifornimento di cocaina. L’obiettivo era ampliare la presenza nel mercato degli stupefacenti nell’area di Caivano. Gli inquirenti hanno ricostruito i contatti tra le due organizzazioni criminali e i loro tentativi di consolidare il controllo sul traffico di droga.

Il gruppo della fazione Zagaria dei Casalesi aveva instaurato contatti diretti con la 'ndrangheta per il rifornimento di cocaina: voleva espandere il controllo del mercato degli stupefacenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il clan Vannella-Grassi ha rapinato 20 chili di cocaina a due corrieri della ‘ndranghetaLa droga era destinata a un altro gruppo camorristico napoletano, quello degli Amato-Pagano. Leggi anche: A caccia di droga nel porto di Genova: così ‘Ndrangheta e mafia albanese nascondono la cocaina Tutti gli aggiornamenti su Con la cocaina della 8216 ndrangheta i... Temi più discussi: Camorra, una mafia liquida che governa narco-quartieri; Casal di Principe, estorsioni e droga: arrestato figlio del boss degli Schiavone; Camorra, blitz dei carabinieri nel Casertano: 23 arresti nei Casalesi; Camorra, blitz dei carabinieri in provincia di Caserta: arresti e sequestri nel clan Zagaria. Con la cocaina della ‘ndrangheta i Casalesi volevano il controllo di CaivanoIl gruppo della fazione Zagaria dei Casalesi aveva instaurato contatti diretti con la 'ndrangheta per il rifornimento di cocaina: voleva espandere il controllo ... fanpage.it Camorra e ‘ndrangheta, il progetto dei Casalesi: un accordo con i Bellocco per il traffico di drogaREGGIO CALABRIA Il clan dei Casalesi fazione Zagaria aveva avviato contatti con la ‘ndrina Bellocco per portare enormi quantitativi di droga nel Casertano. È uno dei particolari emersi dall’indagine c ... corrieredellacalabria.it Nel giorno del blitz contro il clan Casalesi, in particolare contro la fazione guidata dal capoclan Michele Zagaria (detenuto da 15 anni), rileggi dall'archivio storico de Il Mattino le principali notizie legate al boss. Clicca qui: https://l-nk.it/SptRP8 #archiviomattino - facebook.com facebook Blitz contro i Casalesi, 23 arresti, anche i fratelli del boss Zagaria. Operazione dei carabinieri, coordinata dalla Dda, scattata all'alba #ANSA x.com