Con la cocaina della &#8216;ndrangheta i Casalesi volevano il controllo di Caivano

Da fanpage.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini hanno rivelato che il gruppo dei Casalesi, appartenente alla fazione Zagaria, aveva stretto accordi con la 'ndrangheta per il rifornimento di cocaina. L’obiettivo era ampliare la presenza nel mercato degli stupefacenti nell’area di Caivano. Gli inquirenti hanno ricostruito i contatti tra le due organizzazioni criminali e i loro tentativi di consolidare il controllo sul traffico di droga.

Il gruppo della fazione Zagaria dei Casalesi aveva instaurato contatti diretti con la 'ndrangheta per il rifornimento di cocaina: voleva espandere il controllo del mercato degli stupefacenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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