Il disagio contemporaneo non si manifesta soltanto come crisi individuale: passa attraverso il corpo, altera i legami, incrina la percezione di sé e costringe a fare i conti con ciò che si è a lungo cercato di rimuovere. In questa zona di frattura si colloca una parte significativa della narrativa di oggi, sempre più attenta ai temi della La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NEW LIFE BOOK. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: “Fili invisibili”, il romanzo che attraversa il dolore e cerca la guarigione

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