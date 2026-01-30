Comunicato Stampa | Il suo nome è Gazza Ladra | arte e desiderio in un romanzo che indaga l' ambiguità dell' amore
Un nuovo romanzo prende il via con un titolo che cattura subito l’attenzione: “Il suo nome è Gazza Ladra”. La storia si muove tra l’arte e i desideri, esplorando le sfumature ambigue dell’amore. L’autore racconta in modo diretto e semplice, senza troppi giri di parole, le emozioni e i conflitti di personaggi che si confrontano tra passione e dubbio. La narrazione si svolge con un ritmo rapido, lasciando il lettore coinvolto fin dalle prime pagine. La responsabilità editoriale è a cura di Conoscere Cultura
