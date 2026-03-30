Comune di Arezzo modifiche a sosta e circolazione

Il comune di Arezzo ha annunciato modifiche temporanee alla sosta e alla circolazione nel centro cittadino a causa di lavori stradali programmati. Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 30 marzo 2026 e si protrarranno fino a data da definirsi. Durante il periodo, alcune strade saranno chiuse al traffico e saranno istituiti divieti di sosta in specifiche zone della città.

Arezzo, 30 marzo 2026 – . Lavori stradali con variazioni a traffico e sosta: da lunedì 30 marzo scattano fino a mercoledì 1 aprile dalle 8:30 alle 18:00 il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Ugo Viviani per 30 metri dal civico 53 e fino a venerdì 3 aprile dalle 8:00 alle 19:00 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Borgo a Giovi per 50 metri dal civico 125. Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 marzo, in particolare tra le 21:30 e le 6:30, attenzione alla... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comune di Arezzo, modifiche a sosta e circolazione Articoli correlati Arezzo, modifiche alla sosta e alla circolazione da lunedì 9 gennaioLavori stradali da lunedì 12 gennaio con restringimento della carreggiata fino a mercoledì 14 gennaio in via Madonna del Prato dal civico 96 per 25... Approfondimenti e contenuti su Comune di Arezzo modifiche a sosta e... Temi più discussi: Trasporto pubblico: modifiche per Arezzo Gravel e L'Ardita; Comune di Arezzo, modifiche a sosta e circolazione; Trasporto pubblico: modifiche Linea B+; Ameglio Menguzzo è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Arezzo. Comune di Arezzo, modifiche a sosta e circolazioneArezzo, 20 marzo 2026 – Comune di Arezzo, modifiche a sosta e circolazione. Lavori stradali da lunedì 23 marzo: fino a martedì 24 dalle 8:30 alle 19:00 sono previsti il divieto di sosta con rimozione ... lanazione.it Convenzione firmata tra Comune di Arezzo, Rondine e Nuove Acque per il collettamento dei reflui del borgo di RondineUn passo significativo per il miglioramento del sistema di depurazione e della sostenibilità ambientale dell’area ... msn.com