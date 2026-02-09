Nella notte, un’auto con targa ticinese è stata rimossa da piazza Volta. Il carro attrezzi è tornato in azione e il Comune ha subito ribadito che in quella zona non si può più lasciare l’auto, neanche per poche ore. La decisione serve a mantenere l’ordine e a prevenire nuovi abusi.

Con la nuova organizzazione della sosta, piazza Volta è off limits alle auto. I controlli sono partiti e non sono previste eccezioni Il carro attrezzi torna in azione in piazza Volta e il messaggio del Comune è chiarissimo: qui non si parcheggia più, per nessun motivo. Nella serata di ieri un’auto con targa ticinese è stata rimossa, come mostra anche la foto circolata sui social, diventata in poche ore l’ennesima conferma della linea di tolleranza zero annunciata dall’amministrazione. La stretta sulla sosta è legata alla nuova organizzazione della piazza, entrata in vigore da martedì 7 gennaio.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Piazza Volta

A Brivio, nel Lecco, l’autista del furgone coinvolto nell’incidente che ha causato la morte di Giorgia Cagliani e Milena Marangon si prepara a comparire in tribunale con il rito abbreviato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Piazza Volta

Argomenti discussi: Piazza Volta, torna il Rapi carro attrezzi: rimossa un’auto con targa ticinese nella notte; Maschere in Piazza, la festa di Carnevale accende Piazza del Popolo; TREVISO | DA SABATO LA ZONA ROSSA ALLARGATA ANCHE A PIAZZA BORSA, CONTE: MOLTO SODDISFATTO; A Cuorgnè torna El Mercà ca-i era na volta…: una domenica tra oggetti e memoria.

Piazza Volta, torna il Rapi carro attrezzi: rimossa un’auto con targa ticinese nella notteCon la nuova organizzazione della sosta, piazza Volta è off limits alle auto. I controlli sono partiti e non sono previste eccezioni ... quicomo.it

Bello il carnevale in piazza! Semplice, con i giochi di una volta e tanti bambini a giocare e rincorrersi. Grazie al Comitato Genitori Scuole Montespertoli e all’associazione commercianti A Montespertoli per aver regalato questo bel pomeriggio di divertimento al facebook