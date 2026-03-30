I ladri sono penetrati nell’abitazione di Pippo Zeffirelli, figlio adottivo del regista Franco Zeffirelli, scomparso nel 2019. Durante il furto, sono state portate via due casseforti. L’episodio si è verificato in un’abitazione privata, senza che ci siano dettagli sui danni o sui possibili autori. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

Alcuni ladri sono entrati nell’abitazione di Pippo Zeffirelli, figlio adottivo del celebre regista Franco Zeffirelli scomparso nel 2019. L’episodio è accaduto nel corso della serata di domenica 29 marzo quando ignoti si sono introdotti nell’appartamento nel quartiere di Campo di Marte. Secondo quanto riportato da Adnkronos sono state portate via due casseforti contenenti oro, gioielli e monili preziosi per un valore ancora da quantificare. Secondo le prime stime sarebbe attorno ai 50mila euro. L’allarme è stato dato da un vicino di casa, alle 22, dopo aver notato la porta aperta dell’appartamento. Sul posto è intervenuta la polizia e la squadra scientifica che hanno fatto i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Colpo nella casa del figlio di Zeffirelli, ladri portano via due casseforti

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