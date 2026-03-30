Cinema e tv in lutto morta la grande attrice | l’annuncio e il dolore di fan e colleghi

Un’attrice, nota per le sue interpretazioni intense e raffinate, è deceduta all’età di 79 anni. La notizia ha suscitato dolore tra fan e colleghi, che hanno espresso cordoglio per la scomparsa della protagonista, candidata al Tony Award e riconosciuta per il suo carattere schivo ma di grande talento nel mondo del cinema e della televisione.

L’attrice candidata al Tony Award, dal carattere schivo ma capace di lasciare un segno profondo con interpretazioni intense e raffinate, si è spenta all’età di 79 anni. Nel corso della sua carriera aveva conquistato pubblico e critica grazie a ruoli memorabili in pellicole come Interiors, Chilly Scenes of Winter e Il mondo secondo Garp, imponendosi come una presenza elegante e incisiva nel panorama cinematografico internazionale. La notizia della scomparsa ha suscitato grande commozione nell’ambiente artistico, dove era considerata una figura di grande spessore. A confermare il decesso è stato il marito, lo sceneggiatore e regista Paul Schrader, spiegando che l’attrice si è spenta sabato in una struttura di assistenza per anziani a Jersey City, dopo una lunga battaglia contro il morbo di Alzheimer diagnosticato nel 2015. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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